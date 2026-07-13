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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0464 --Mordkommission erzielt Ermittlungserfolg - Haftbefehle gegen Beschuldigte vollstreckt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hamburg
Zeit: 	10.07.2026

Die intensiven Ermittlungen der Mordkommission der Polizei Bremen zu einem Tötungsdelikt in Bremen-Woltmershausen, siehe hierzu auch die Pressemeldung 457, haben zu einem Erfolg geführt. Nach umfangreichen und langwierigen Ermittlungen konnten mehrere Beschuldigte identifiziert und Haftbefehle vollstreckt werden.

Am 7. April 2025 war ein 32 Jahre alter Mann in der Straße Auf dem Bohnenkamp durch mehrere Schüsse tödlich verletzt worden. Seitdem arbeitete die Mordkommission mit großem personellem Aufwand und hoher Konsequenz an der Aufklärung der Tat. Über viele Monate hinweg wurden zahlreiche Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, Spuren ausgewertet und Erkenntnisse zusammengetragen.

Im Verlauf der umfangreichen Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise gegen mehrere Beschuldigte. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Bremen Haftbefehle gegen zwei Beschuldigte im Alter von 29 und 31 Jahren.

Am Freitagmorgen konnten die beiden Beschuldigten in Hamburg durch Spezialkräfte der Polizei Hamburg festgenommen und anschließend an Bremer Einsatzkräfte übergeben werden. Im weiteren Verlauf wurden Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Das Duo wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich des Mittäters, sind noch nicht abgeschlossen

Die Leiterin des Landeskriminalamtes Bremen, Petra van Anken, sagt dazu:

"Dieser Ermittlungserfolg ist das Ergebnis einer konsequenten, akribischen und professionellen Arbeit unserer Ermittlerinnen und Ermittler. Gerade bei komplexen Tötungsdelikten braucht es einen langen Atem, höchste Sorgfalt und die enge Zusammenarbeit vieler Beteiligter. Mein Dank gilt allen eingesetzten Kräften sowie den unterstützenden Behörden."

Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Bremen dauern an.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Bremen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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