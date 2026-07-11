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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0462 --18-Jähriger nach Schwimmversuch in der Weser vermisst--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Osterdeich Zeit: 11.07.2026, 01:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr Bremen suchten mit umfangreichen Maßnahmen in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 18 Jahre alten Heranwachsenden. Dieser hatte kurz zuvor versucht, die Weser gemeinsam mit einem Bekannten zu durchschwimmen. Die Suche verlief bisher erfolglos.

Gegen 01:50 Uhr alarmierte ein 20 Jahre alter Freund des 18-Jährigen über den Notruf die Polizei und die Feuerwehr. Er gab vor Ort an, dass der Heranwachsende kurz zuvor mit einem weiteren Bekannten etwa auf Höhe des Anlegers der Sielwallfähre versucht hatte, durch den Fluss zu schwimmen. Der Bekannte sei, nachdem er wieder aus dem Wasser kam, weggelaufen. Der 18-Jährige blieb verschwunden.

Umfangreiche Suchmaßnahmen von Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr in der Nacht verliefen erfolglos. Im Laufe des Tages soll die Suche fortgesetzt werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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