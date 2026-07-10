Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0461 --Trickbetrüger gestellt - Polizei warnt erneut--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt Zeit: 08.07.2026 bis 09.07.2026

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Donnerstagnachmittag in der Neustadt zwei Männer im Alter von 33 und 38 Jahren. Sie sind verdächtig, sich einen Tag zuvor bei einem Ehepaar als Gärtner ausgegeben und in der Folge Schmuck und Bargeld entwendet zu haben.

Am Mittwochmorgen klingelten ebenfalls in der Neustadt mehrere Männer an der Haustür eines Ehepaares im Alter von 90 und 94 Jahren. Diese hatten zuvor auf eine Annonce in der Zeitung reagiert, weil sie Hilfe bei der Gartenarbeit benötigten. Die Männer arbeiteten auch tatsächlich für einige Stunden, lenkten die Senioren aber immer wieder ab, so dass sich Täter unerkannt in der Wohnung bewegen konnten. Dabei wurde unter anderem Schmuck und Bargeld entwendet. Das Ehepaar reagierte richtig und alarmierte die Polizei, da für den Folgetag die Übergabe des Arbeitslohns vereinbart war.

Am Donnerstag positionierten sich Zivilkräfte der Polizei vor Ort und stellten zunächst den 38-Jährigen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden Schmuck und Bargeld sichergestellt und der 33-Jährige angetroffen und mit auf die Wache genommen. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den anderen Tätern, dauern an.

Die Polizei Bremen registriert derzeit eine Häufung von Betrugstaten mit unterschiedlichen Vorgehensweisen. Vor allem geben sich immer wieder Betrüger an der Haustür als Polizeibeamte oder Wasserwerker aus und gelangen so an Wertgegenstände und Bargeld. Aus diesem Grund warnt die Polizei Bremen erneut:

Bleiben Sie wachsam, lassen und binden Sie bei der geringsten Unsicherheit Nachbarn oder Vertrauenspersonen ein. Lassen Sie generell nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Seien Sie immer aufmerksam und misstrauisch bei Geldforderungen. Vergewissern Sie sich immer noch einmal, ob es sich bei Ihrem Gegenüber auch um die vorgegebene Person handelt. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an. Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

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