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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0463 --Polizei erneut gegen Raser und Poser unterwegs--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Walle/ Obervieland/Stadtgebiet Zeit: 10.07.2026 bis 12.07.2026

Die Polizei Bremen begleitete in der Nacht von Samstag auf Sonntag erneut ein über soziale Medien angekündigtes Treffen der Raser- und Poserszene in Habenhausen. Durch gezielte Maßnahmen und eine direkte Ansprache wurden größere Verstöße verhindert. Bei mobilen und stationären Verkehrskontrollen im Stadtgebiet ahndeten Einsatzkräfte zusätzlich diverse Verkehrsverstöße, die zum Teil hohe Bußgelder und Fahrverbote nach sich zogen.

Zum wiederholten Male war über einen Social-Media-Account für den Samstagabend zu einem Treffen der Raser- und Poserszene auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Habenhausen aufgerufen worden. Aus diesem Grund waren Einsatzkräfte verstärkt vor Ort präsent und sprachen die Anwesenden direkt an, wenn sie beispielsweise die Motoren aufheulen ließen. Dadurch blieben größere Verstöße aus. Zwischenzeitlich waren bis zu 80 Fahrzeuge vor Ort.

Am Rande stoppten die Polizisten zwei Motorradfahrer, die mit deutlich über 130 km/h unterwegs waren. Führerscheine und Maschinen wurden noch vor Ort beschlagnahmt. Außerdem kontrollierten die Einsatzkräfte ein Auto, bei dem der Fahrer keinen gültigen Führerschein vorweisen konnte, das Auto keine Zulassung hatte und die Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. In beiden Fällen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen waren Einsatzkräfte in zivil und uniformiert am Freitag und am Samstag in der Überseestadt unterwegs und führten Verkehrskontrollen aufgrund von gemeldeten Lärmbelästigungen durch. Hier kontrollierten sie über 30 Autos und mehr als 60 Personen, führten Geschwindigkeitsmessungen durch, fertigten diverse Ordnungswidrigkeits- und Strafanzeigen und erteilten Platzverweise.

Weiterhin führten Kräfte der spezialisierten Verkehrsüberwachung in der Nacht von Freitag auf Samstag im Stadtgebiet und auf den A27 mobile Geschwindigkeitskontrollen durch. Hier wurden zum Teil erhebliche Überschreitungen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit festgestellt und geahndet. Negativer Spitzenreiter war ein 20-Jähriger, der mit 184 km/h auf der A27 unterwegs war, hier sind 120 km/h erlaubt. Der Fahranfänger muss nun mit 1200 Euro Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen. Fünf weitere Fahrer erwarten insgesamt teilweise mehrmonatige Fahrverbote und empfindliche Bußgelder.

Die Polizei Bremen wird auch künftig konsequent weiter gegen verbotene Kraftfahrzeugrennen, gefährliche Fahrmanöver sowie unnötigen Lärm und Kolonnenfahrten vorgehen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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