POL-PDMT: Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall
Unnau / Zinnhain (ots)
Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls findet derzeit eine Verkehrsunfallaufnahme auf der L 293 zwischen Unnau und Zinnhain statt. Es wird gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.
Ergänzend wird gebeten, von Rückfragen abzusehen, es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer
Telefon: 02662-9558-0
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