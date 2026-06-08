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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall

Unnau / Zinnhain (ots)

Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls findet derzeit eine Verkehrsunfallaufnahme auf der L 293 zwischen Unnau und Zinnhain statt. Es wird gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.

Ergänzend wird gebeten, von Rückfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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