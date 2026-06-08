Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez/Holzheim. Erstmeldung zu schwerem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 54

Diez/Holzheim (ots)

Am heutigen Montag, 08. Juni, kam es gegen 09:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 54 zwischen Holzheim und Diez, bei dem scheinbar zwei Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Ein Fahrzeug geriet durch den Zusammenstoß in Brand. Derzeit sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Bundesstraße 54 ist an der Unfallstelle derzeit voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

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