Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung am Sportlerheim Mudenbach

Mudenbach (ots)

In der letzten Nacht wurde durch unbekannte Personen an dem Sportlerheim Mudenbach mehrere Steckdosen beschädigt. Zudem waren großflächig verteilte Glasscherben auf dem Gelände des Sportplatzes festzustellen.

Die Polizei erbittet Hinweise zur Ermittlung der Verantwortlichen.

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