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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pressemeldung der Polizei Hachenburg vom 03.06.2026

Hachenburg (ots)

1. Verkehrsunfall mit Flucht

Unfallort: 57627 Hachenburg, Parkplatz Einkaufsmarkt HIT Unfallzeit: 03.06.2026, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr Hergang: Ein Verkehrsteilnehmer parkte seinen Pkw, einen weißen Audi S 3 ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes. Als er nach Beendigung seiner Einkäufe zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses im hinteren linken Bereich unfallbeschädigt war. Bei dem Verursacher, der sich zwischenzeitlich unerlaubt entfernt hatte, müsste es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben.

Die Polizei Hachenburg bittet um die Mithilfe von Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662- 95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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