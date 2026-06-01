Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Unfall zwischen E-Scooter und Fußgänger

Bad Ems (ots)

Am heutigen Montag gegen 14.30 Uhr kam es in Bad Ems auf der Wipsch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fußgänger. Der Fußgänger lief die Rampe linksseitig der Tiefgarage vom Oranienweg hoch in Richtung Wipsch. Aus der Wipsch-Passage kam in diesem Moment ein weißer E-Scooter mit 2 Personen besetzt, welcher nach rechts auf die Rampe in Richtung Oranienweg auffuhr und hierbei den Fußgänger erfasste. Der Fußgänger kam hierbei zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei den beiden Personen auf dem E-Scooter soll es sich um eine männliche und eine weibliche Person gehandelt haben, beide im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei Bad Ems zu melden.

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