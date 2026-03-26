Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf dem Splitting

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 21:15 Uhr auf der Straße Splitting rechts in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr vermutlich mit einem Pkw, mutmaßlich einem Skoda, die Straße aus Richtung Papenburg kommend in Fahrtrichtung Surwold. Auf Höhe einer dortigen Pizzeria touchierte das Fahrzeug einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Dacia.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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