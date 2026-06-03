POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Ems (ots) - Am heutigen Montag gegen 14.30 Uhr kam es in Bad Ems auf der Wipsch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fußgänger. Der Fußgänger lief die Rampe linksseitig der Tiefgarage vom Oranienweg hoch in Richtung Wipsch. Aus der Wipsch-Passage kam in diesem Moment ein weißer E-Scooter mit 2 Personen besetzt, welcher nach rechts auf die Rampe in Richtung Oranienweg auffuhr und hierbei den ...

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