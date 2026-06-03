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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Niederelbert (ots)

Am 02.06.2026 um 21:02 Uhr befuhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer die L327 aus Niederelbert kommend in Richtung Oberelbert. Der Fahrzeugführer kam am Ende eines Fahrbahnteilers nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,09 Promille. Am PKW entstand ein Sachschaden von geschätzten 7000 Euro. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der PKW wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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