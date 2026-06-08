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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez/Holzheim. Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 54

Diez/Holzheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Morgen gegen 09:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 54 zwischen Diez und Holzheim, bei dem sich nach den ersten Feststellungen und Ermittlungen im Rahmen der Unfallaufnahme folgender vermutlicher Unfallhergang ergab: Ein aus dem Landkreis Limburg-Weilburg stammender, 32-jähriger Fahrer eines Peugeot Boxer befuhr die Bundesstraße 54 aus Holzheim kommend in Fahrtrichtung Diez und geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Nach dem Zusammenstoß geriet der Peugeot in Brand. Der 32-Jährige konnte sich aus seinem Fahrzeug befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der 41-jährige Fahrer des Lkw, ebenfalls aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, wurde nicht verletzt. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge standen wenig später in Vollbrand und wurden durch starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren gelöscht. Der vermeintliche Unfallverursacher kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da sich bei ihm Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Bundesstraße 54 war an der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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