Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Sundern

Sundern (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 16.07.2026, kam es gegen 15:25 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern auf der Röhre in Sundern. Nach bisherigem Erkenntnisstand gerieten ein 63-Jähriger und ein 51-Jähriger im Zusammenhang mit einem Überholvorgang zunächst in einen verbalen Streit. Der 63-Jährige soll den 51-Jährigen dabei mehrfach beleidigt haben. Außerdem gab der 51-Jährige an, dass der 63-Jährige ihm zu seinem Auto gefolgt sei und ihm anschließend die offenstehende Fahrertür in den Unterarm gestoßen habe.

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