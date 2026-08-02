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Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.08.2026

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Salzgitter, Kranichdamm, 01.08.2026, gegen 22:00 Uhr

Eine 61-Jährige führte ein Fahrrad im öffentlichen Verkehrsraum und stieß gegen einen ordnungsgemäß, geparkten Pkw Seat Cupra. Infolge dessen stürzte die Radfahrerin zu Boden. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und untersagte ihr die Weiterfahrt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Gegen die 61-Jährige ermittelt die Polizei wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und leitete ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Heidrich, POK'in
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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