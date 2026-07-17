Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tennisschläger und Sonnenbrillen gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (16.07.2026) hatten es Unbekannte auf ein Auto in Erfurt abgesehen. Der Toyota war in der Schmidtstedter Straße geparkt gewesen. Die Täter öffneten den Wagen ohne Beschädigungen zu verursachen und stahlen mehrere Sonnenbrillen und Tennisschläger im Gesamtwert von über 2.500 Euro. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Die Polizei hat Ermittlungen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO)

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