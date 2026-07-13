Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz am Möhnesee: Zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt

Möhnesee (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes zur Bekämpfung von Motorradunfällen hat der Verkehrsdienst der Polizei Soest am Sonntag (12. Juli) am Möhnesee zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt.

Im Verlauf des Einsatzes wurden insgesamt 264 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, davon 71 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. 111 der festgestellten Verstöße entfielen auf Motorradfahrende. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 91 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Nach einer Bürgerbeschwerde kontrollierten die Einsatzkräfte zudem das unzulässige Abbiegen an der Ausfahrt des ADAC-Campingplatzes an der Seestraße. Dabei wurden 22 Verwarnungsgelder erhoben und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Mehrere Radfahrende begrüßten die durchgeführten Kontrollen ausdrücklich.

Darüber hinaus ahndeten die Einsatzkräfte acht weitere Verkehrsverstöße.

Bei den durchgeführten Fahrzeugkontrollen ergaben sich keine Hinweise auf unzulässige technische Veränderungen an den kontrollierten Motorrädern.

Die Polizei wird auch künftig Schwerpunktkontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit insbesondere auf beliebten Motorradstrecken zu erhöhen und die Zahl schwerer Verkehrsunfälle nachhaltig zu reduzieren.

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