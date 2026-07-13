POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger - Fahndungsrücknahme

Lippstadt (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend (10. Juli) in Lippstadt ereignete, ermittelt die Polizei wegen einer Verkehrsunfallflucht. Ein 28-jähriger Rüthener fuhr nach eigenen Angaben kurz nach 18 Uhr mit seinem Skateboard auf dem Geh- und Radweg der Erwitter Straße in Fahrtrichtung B55. Im Bereich der dortigen McDonald's-Filiale sei er nach links abgebogen. Dabei sei es zur Kollision mit ...

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