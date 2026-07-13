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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger - Fahndungsrücknahme

Lippstadt (ots)

Die soeben veröffentlichte Fahndung nach der 15-jährigen wird hiermit zurückgenommen.

Die Vermisste ist wohlbehalten zurück: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6313011

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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