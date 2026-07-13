POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger - Fahndungsrücknahme
Lippstadt (ots)
Die soeben veröffentlichte Fahndung nach der 15-jährigen wird hiermit zurückgenommen.
Die Vermisste ist wohlbehalten zurück: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6313011
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