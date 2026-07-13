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POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger
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Lippstadt (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der 15-jährigen Marlene R. um Mithilfe.

Die Jugendliche verließ nach bisherigen Erkenntnissen am Samstagabend (11. Juli 2026) eine Wohngruppe am Jahnweg in Lippstadt und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Vermutlich befindet sich Marlene in einem psychischen Ausnahmezustand.

Alle Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Beschreibung der Vermissten:

15 Jahre alt schwarze, mittellange Haare etwa 70 Kilogramm schwer Bekleidung unbekannt

Die Polizei fragt:

Wer hat Marlene R. seit Samstagabend gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. In einer akuten Antreffsituation wählen Sie bitte den Polizeinotruf 110.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Suche nach der Vermissten genutzt bzw. veröffentlicht werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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