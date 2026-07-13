PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kabeldiebstahl auf Baustelle - Zeuge beobachtet Täter

Soest (ots)

In der Nacht zu Montag (13. Juli) wurde die Polizei gegen 01:07 Uhr zu einer Baustelle im Bereich Jakobistraße/Hospitalgasse/Isenacker gerufen. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie eine bislang unbekannte Person Kabel von einer Kabelrolle auf einem Baustellencontainer absägte und entwendete.

Nach Angaben des Zeugen befand sich der Tatverdächtige auf einem Baucontainer und trennte mit einer Säge mehrere Kabelstücke von einer dort gelagerten Kabelrolle ab. Anschließend flüchtete die Person zu Fuß in Richtung Isenacker. Der Zeuge hatte bereits zuvor Sägegeräusche wahrgenommen und geht davon aus, dass der Täter die Baustelle mehrfach aufgesucht hatte.

Die alarmierten Einsatzkräfte suchten den Baustellenbereich sowie das nähere Umfeld intensiv ab. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: vermutlich männlich dunkel gekleidet lange Hose langes Oberteil mit über den Kopf gezogener Kapuze weiße Schuhe

An der Kabelrolle konnten entsprechende Sägespuren festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere abgesägte Kabelstücke entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921 91000 oder bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 09:43

    POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

    Möhnesee (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Ringstraße in Möhnesee-Günne war am Freitag (10. Juli) Ziel eines Einbruchs. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 12 und 20 Uhr über ein Fenster Zugang zum Gebäude und durchsuchten darin mehrere Räume. Was aus dem Haus entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 08:28

    POL-SO: Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit aus

    Bad Sassendorf (ots) - Eine kurze Abwesenheit der Bewohner nutzten bislang unbekannte Täter am Freitagmorgen (10. Juli) aus, um in ein Einfamilienhaus in Bad Sassendorf einzubrechen. In der Zeit zwischen 9:50 und 10:30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude in der Straße "Am Haullenbach" und durchsuchten darin sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diverse Gegenstände ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren