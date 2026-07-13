Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kabeldiebstahl auf Baustelle - Zeuge beobachtet Täter

Soest (ots)

In der Nacht zu Montag (13. Juli) wurde die Polizei gegen 01:07 Uhr zu einer Baustelle im Bereich Jakobistraße/Hospitalgasse/Isenacker gerufen. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie eine bislang unbekannte Person Kabel von einer Kabelrolle auf einem Baustellencontainer absägte und entwendete.

Nach Angaben des Zeugen befand sich der Tatverdächtige auf einem Baucontainer und trennte mit einer Säge mehrere Kabelstücke von einer dort gelagerten Kabelrolle ab. Anschließend flüchtete die Person zu Fuß in Richtung Isenacker. Der Zeuge hatte bereits zuvor Sägegeräusche wahrgenommen und geht davon aus, dass der Täter die Baustelle mehrfach aufgesucht hatte.

Die alarmierten Einsatzkräfte suchten den Baustellenbereich sowie das nähere Umfeld intensiv ab. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: vermutlich männlich dunkel gekleidet lange Hose langes Oberteil mit über den Kopf gezogener Kapuze weiße Schuhe

An der Kabelrolle konnten entsprechende Sägespuren festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere abgesägte Kabelstücke entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921 91000 oder bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

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