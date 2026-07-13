Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit aus

Bad Sassendorf (ots)

Eine kurze Abwesenheit der Bewohner nutzten bislang unbekannte Täter am Freitagmorgen (10. Juli) aus, um in ein Einfamilienhaus in Bad Sassendorf einzubrechen.

In der Zeit zwischen 9:50 und 10:30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude in der Straße "Am Haullenbach" und durchsuchten darin sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diverse Gegenstände aus Silber entwendet.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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