PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit aus

Bad Sassendorf (ots)

Eine kurze Abwesenheit der Bewohner nutzten bislang unbekannte Täter am Freitagmorgen (10. Juli) aus, um in ein Einfamilienhaus in Bad Sassendorf einzubrechen.

In der Zeit zwischen 9:50 und 10:30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude in der Straße "Am Haullenbach" und durchsuchten darin sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diverse Gegenstände aus Silber entwendet.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 08:26

    POL-SO: Einbruch in Jugendtreff - Wandtresor entwendet

    Soest (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstagnachmittag (14:45 Uhr) bis Freitagmorgen (07:10 Uhr) in den Jugendtreff Süd an der Hamburger Straße eingebrochen. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass eine Fensterscheibe sowie eine Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen worden waren. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter auf diesem Weg Zutritt zu den ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 21:14

    POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

    Erwitte (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-jährigen Lenya J. aus Erwitte wird zurückgenommen. Die Jugendliche wurde wohlbehalten durch die Polizei Lippstadt angetroffen. Die Printmedien werden gebeten, das zu Fahndungszwecken zur Verfügung gestellte Lichtbild unverzüglich zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.(jk) Rückfragenvermerk für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren