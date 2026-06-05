Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Zeugen nach schwerem Raub in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen, 4. Juni 2027, betrat ein 43-jähriger Gelsenkirchener eine Bankfiliale auf der Cranger Straße um Geld an einem Automaten abzuheben. Als er die Zugangsdaten eingegeben hatte, trat ein bislang unbekannter Mann mit einem Messer in der Hand an ihn heran. Der Gelsenkirchener wurde bedroht und von dem Automaten weggedrängt. Nach mehreren missglückten Versuchen, Geld von dem Konto des 43-Jährigen abzuheben flüchtete der Tatverdächtige aus der Bankfiliale. Als letztes wurde der Mann dabei beobachtet, wie er zu Fuß in den Bonifatiusweg geflüchtet ist. Der Flüchtige war etwa 1,70 Meter groß, war mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet, ist etwa 45 bis 50 Jahre alt und hatte kurze blonde Haare.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Tatverdächtigen. Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt und dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8120 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

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