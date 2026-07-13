Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Möhnesee (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Ringstraße in Möhnesee-Günne war am Freitag (10. Juli) Ziel eines Einbruchs.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 12 und 20 Uhr über ein Fenster Zugang zum Gebäude und durchsuchten darin mehrere Räume. Was aus dem Haus entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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