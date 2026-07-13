Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall mit Skateboard und Fahrrad - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend (10. Juli) in Lippstadt ereignete, ermittelt die Polizei wegen einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 28-jähriger Rüthener fuhr nach eigenen Angaben kurz nach 18 Uhr mit seinem Skateboard auf dem Geh- und Radweg der Erwitter Straße in Fahrtrichtung B55. Im Bereich der dortigen McDonald's-Filiale sei er nach links abgebogen. Dabei sei es zur Kollision mit einem bislang unbekannten Radfahrer gekommen, der in dieselbe Richtung gefahren sei. Dadurch sei der 28-Jährige gestürzt und habe sich leichte Verletzungen zugezogen. Der Radfahrer habe kurz angehalten, ihn beschimpft und sei dann in Richtung B55 davongefahren.

Der Skateboarder beschrieb den Radfahrer wie folgt:

- 1,75 bis 1,80 Meter groß - 30 bis 40 Jahre alt - bekleidet mit T-Shirt, kurzer Hose und Sonnenbrille - sprach aktzentfreies Deutsch

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder zum flüchtigen Radfahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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