Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf dem Waltringer Weg verletzt

Waltringen (ots)

Am Sonntagabend (12. Juli 2026) gegen 18:35 Uhr kam es auf dem Waltringer Weg (L 672) zwischen Ense und Waltringen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Fahrer aus Wickede (Ruhr) eines Kleinkraftrades verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhren vier Motorradfahrer den Waltringer Weg in Fahrtrichtung Ense. Vor ihnen fuhren zwei Pkw mit reduzierter Geschwindigkeit. Der erste Motorradfahrer setzte zum Überholen der beiden Pkw an. Ein weiterer Motorradfahrer wollte dem Überholvorgang folgen, brach diesen jedoch ab, nachdem eine Pkw-Fahrerin Anzeichen zum Linksabbiegen zeigte und verringerte deshalb seine Geschwindigkeit.

Der nachfolgende 21-jährige Kleinkraftradfahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Motorrades auf. Durch den Zusammenstoß wurde er mit seinem Fahrzeug hochgeschleudert, kam von der Fahrbahn ab und blieb nach mehreren Überschlägen in einem angrenzenden Feld liegen.

Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 672 zeitweise gesperrt werden. Es entstand Sachschaden an dem Motorrad des vermeintlichen Unfallverursachers.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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