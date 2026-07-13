Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Besonders "luftiges" Wohnmobil bei Schwerpunkteinsatz aus dem Verkehr gezogen

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Lippstadt (ots)

Einen äußerst fragwürdigen Ersatz für die nicht vorhandene Klimaanlage hatte der Fahrer eines Wohnmobils gewählt, das der Polizei am Freitag (10. Juli) in Lippstadt auffiel.

Als den Beamten im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen an der Weißenburger Straße ein Wohnmobil entgegenkam, staunten sie nicht schlecht: Im Fahrzeug fehlte nicht nur die Windschutzscheibe, sondern auch sämtliche weitere Scheiben. Deshalb hielten die Einsatzkräfte das Wohnmobil unmittelbar an und stellten darüber hinaus fest, dass der Fahrer nicht angeschnallt war.

Die weitere Begutachtung ergab, dass es sich eher um einen rollenden Schrotthaufen als um ein Wohnmobil handelte. Das Fahrzeug befand sich in einem derart desaströsen Zustand, dass es von Verkehrssicherheit in etwa so weit entfernt war wie die Deutsche Fußballnationalmannschaft vom WM-Titel 2026. Daher untersagten die Beamten die Weiterfahrt und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

So verlockend die Vorstellung einer besonders "luftigen" Fahrt bei sommerlichen Temperaturen auch sein mag: Fahrzeuge müssen immer den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und verkehrssicher sein. Eine fehlende Windschutzscheibe ist dabei nicht nur ein Verstoß gegen die Zulassungsvorschriften, sondern stellt auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.

Die weiteren Ergebnisse des Einsatzes: 17 Verkehrsteilnehmer wurden mit zu hohen Geschwindigkeiten erwischt und mussten Verwarngelder zahlen. 26 weitere Verwarngelder wurden wegen sonstiger Verkehrsverstöße erhoben. Ein 34-jähriger Lippstädter fiel auf der Erwitter Straße auf, weil er offenbar unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter fuhr. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Amphetamine. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Bei insgesamt vier Autos fiel auf, dass das Straßenverkehrsamt diese zur Entstempelung ausgeschrieben hatte, weil sie nicht mehr über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die jeweiligen Kennzeichen sichergestellt.

Neben der konsequenten Ahndung von Verstößen nutzten die Beamten den Einsatz auch für zahlreiche aufklärende Gespräche zur Verkehrssicherheit. Erfreulich aus Sicht der Polizei war, dass der Großteil der Verkehrsteilnehmer sich regelkonform verhielt. Auch in Zukunft wird die Polizei solche Einsätze im Kreis Soest durchführen, um gegen Verkehrssünder vorzugehen und die Verkehrssicherheit im gesamten Kreisgebiet zu erhöhen.

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