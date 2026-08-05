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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.08.2026

Peine (ots)

Polizei Peine ermittelt wegen räuberischer Erpressung.

Peine, Stederdorf, Peiner Straße, Tankstelle, 04.08.2026, 07:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein noch unbekannter Tatverdächtiger gegen 07:30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle betreten hatte. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet und bedrohte damit das dort beschäftige Opfer.

Der Angestellte wurde zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Dem Tatverdächtigen wurde eine Bargeldsumme in einer dreistelligen Höhe ausgehändigt, er konnte unerkannt flüchten.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180 cm, schlank, trug eine dunkle Hose und ein grob kariertes dunkles Oberteil. Der Täter war maskiert, er hatte eine helle Kapuze über den Kopf gezogen. In seinen Händen hielt er einen hellen Jutebeutel und ein Messer.

Die Polizei Peine hofft, dass aufgrund der Tageszeit Hinweisgebende den Täter während der Tat gesehen haben, Angaben zum Tatgeschehen machen können bzw. die Flucht des Täters beobachtet haben. Bitte setzen Sie sich umgehend mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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