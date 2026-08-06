Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.08.2026.

Salzgitter (ots)

Täterschaft drang in zwei Objekte ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Wiedehopp, Sporteinrichtung, 04.08.2026, 20:00 Uhr-05.08.2026, 08:00 Uhr.

Salzgitter, Lebenstedt, Am Saldergraben, kirchliche Einrichtung, 05.08.2026, 12:30-13:40 Uhr.

In beiden bekannt gewordenen Fällen wirkte die Täterschaft gewaltsam auf die Fenster der Objekte ein und konnten sich auf diese Weise den Zutritt in die Räume verschaffen. Die Polizei ermittelt, in welchem Rahmen Gegenstände erbeutet wurden. Es können aktuell noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

Hinweisgebenden, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

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