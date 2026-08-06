PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.08.2026.

Salzgitter (ots)

Täterschaft drang in zwei Objekte ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Wiedehopp, Sporteinrichtung, 04.08.2026, 20:00 Uhr-05.08.2026, 08:00 Uhr.

Salzgitter, Lebenstedt, Am Saldergraben, kirchliche Einrichtung, 05.08.2026, 12:30-13:40 Uhr.

In beiden bekannt gewordenen Fällen wirkte die Täterschaft gewaltsam auf die Fenster der Objekte ein und konnten sich auf diese Weise den Zutritt in die Räume verschaffen. Die Polizei ermittelt, in welchem Rahmen Gegenstände erbeutet wurden. Es können aktuell noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

Hinweisgebenden, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 11:57

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.08.2026.

    Vechelde (ots) - Täterschaft drang in ein Wohnhaus ein. Hinweise zur urlaubsbedingten Abwesenheit. Vechelde, Heinrichstraße, 25.07.-04.08.2026. Nach Gewaltanwendung auf ein Fenster gelang es der Täterschaft, in das Wohnhaus einzudringen. Hier wurden zahlreiche Räume nach Wertsachen durchwühlt. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 11:08

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.08.2026

    Peine (ots) - Polizei Peine ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Peine, Stederdorf, Peiner Straße, Tankstelle, 04.08.2026, 07:30 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein noch unbekannter Tatverdächtiger gegen 07:30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle betreten hatte. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet und bedrohte damit das dort ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 10:48

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.08.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Wolfenbüttel, Adersheimer Straße, Dienstag, 04.08.2026 gegen 16:30 Uhr Zur Nachmittagszeit des Dienstages versuchte eine 78-Jährige aus dem Landkreis Wolfenbüttel mit ihrem Pkw von einem Parkplatz in eine Straße einzubiegen. Dabei verwechselte sie nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich das Gaspedal ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren