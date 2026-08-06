Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.08.2026. Lichtbild im Anhang!

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Landkreis Peine, Eixe (ots)

Polizei Peine sucht vermisste Minderjährige.

Peine, Eixe, vermisst seit dem Morgen des 03.08.2026.

Seit dem Morgen des 03.08.2026 wird die 16-jährige Xenia aus Eixe (Niedersachsen) vermisst. Das Mädchen hatte offensichtlich in der Nacht auf den 03.08.2026 das Elternhaus verlassen und ist seither nicht zurückgekehrt.

Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 1,60 - 1,65 m groß, dunkelblondes welliges/leicht lockiges und schulterlanges Haar, trägt eine rundliche Brille.

Es können keine Angaben zur getragenen Kleidung gemacht werden. Aufgefallen ist nur, dass eine pink/schwarze Tasche fehlt, in die Xenia wahrscheinlich persönliche Sachen eingepackt hatte.

Die Polizei fahndet seit dem Zeitpunkt nach dem Mädchen und hat speziell geschulte Mitarbeitende eingesetzt. Diese Mitarbeitenden durchsuchen die frei zugänglichen Quellen in den sozialen Netzwerken und versuchen Hinweise zu erlangen, wo sich das Mädchen aufhalten könnte. Ein Hinweis führte die Ermittler nach Erfurt.

Die Polizei appelliert nicht nur an das Mädchen, sondern auch an Hinweisgebende: Bitte setzen Sie sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 in Verbindung, wenn sie Hinweise zum Aufenthalt des Kindes machen können.

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