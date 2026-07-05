Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach - Schwarzwald-Baar-Kreis) Dachstuhlbrand

Feuerwehreinsatz sorgt für Vollsperrung der L 173 (05.07.2026)

Gütenbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen brach gegen 07.40 Uhr in Gütenbach in der Hauptstraße ein Brand in einem Dachstuhl aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der gesamte Dachstuhl des ehemaligen Gasthauses "Post" bereits in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt ins Freie retten. Durch die Löscharbeiten war eine komplette Sperrung der L 173 am Brandobjekt notwendig. Dadurch kann aktuell der Durchgangsverkehr von Gütenbach ins Simonswäldertal nicht passieren. Durch die Straßenmeisterei wurde eine Umleitung eingerichtet. Die Verkehrssperrung dauerte aktuell noch an und wird bis in die Abendstunden andauern. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, diese dauern an. Der Brandschaden wird auf ca. 200 bis 300 000.- EUR geschätzt.

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