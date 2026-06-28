Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis zum Wochenende 25.06.-28.06.2026

PI Heidekreis (ots)

Bad Fallingbostel

Aufgrund der Hitzewelle war der Andrang am frühen Nachmittag des Samstags am Freibad in Bad Fallingbostel so groß, dass das Bad vorübergehend wegen Überfüllung geschlossen wurde. Mit dieser Entscheidung waren nicht alle der Wartenden einverstanden, sodass die Polizei hinzugerufen werden und schlichten musste. Für eine Gruppe Jugendlicher wird es ein juristisches Nachspiel geben. Die Jugendlichen kletterten nach dem Einlassstopp über den Zaun des Freibades. Gegen sie wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet und ihnen ein Hausverbot für das Freibad erteilt.

Am Nachmittag des Samstags kam es aufgrund der Hitzeeinwirkung zu einem sogenannten Blow-up der Fahrbahn auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Bad Fallingbostel und Dorfmark. Hierbei dehnt sich der Beton der einzelnen Fahrbahnplatten soweit aus, dass die Platten gegeneinanderdrücken und sich schließlich nach oben auswölben oder aufplatzen. Durch den Fahrbahnschaden wurden zwei Fahrzeuge beschädigt, Personen wurden nicht verletzt. Die Fahrstreifen in Richtung Hamburg wurden gesperrt, der Verkehr wird aktuell einstreifig über den Seitenstreifen geführt. Mit Beeinträchtigungen für den Verkehr in diesem Bereich ist bis zur Reparatur der Fahrbahn zu rechnen.

Am Abend des 27.06.2026, gegen 19:45 Uhr wurde der Polizei ein Pkw mit auffälliger Fahrweise in der Quintusstraße in Walsrode mitgeteilt. Bei der anschließenden Kontrolle des Pkw im Innenstadtbereich und der Überprüfung des Fahrzeugführers wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,94 Promille festgestellt. Darüber hinaus war der Pkw weder zugelassen noch versichert und es befanden sich falsche Kennzeichen an diesem. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen den Transport zur Blutentnahme wehrte sich der Fahrzeugführer und leistete Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Walsrode

Am Freitagmittag ereignete sich in der Quintusstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein 25-jähriger Autofahrer die stadteinwärts fahrende Radfahrerin beim Einfahren in die Quintusstraße, sodass diese mit dem PKW kollidierte. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 19-Jährige schwere Verletzungen zu, sodass sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen PKW BMW mit auffälliger Fahrweise, der die Quintusstraße in Richtung stadteinwärts befuhr. Im Rahmen einer Kontrolle stellten Polizeibeamte bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,92 Promille. Darüber hinaus waren an dem PKW falsche Kennzeichen befestigt, es bestand kein gültiger Versicherungsschutz für das Fahrzeug und der Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Soltau

In der Nacht von Freitag zu Samstag gegen 01:00 Uhr meldeten Passanten in Soltau in der Straße Unter den Linden einen Mann, welcher mit seinem Fahrrad gestürzt sei und nun mit einem Messer in der Hand herumschreie. Der 45-jährige konnte durch die eintreffenden Beamten überwältigt werden. Er hatte einen Wert von 2,56 Promille. Im Rahmen der durchgeführten Ingewahrsamnahme leistete der Mann Widerstand, indem er versuchte, der Blutentnahme zu entgehen. Gegen den Mann wurde diverse Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen PKW Kia mit auffälliger Fahrweise auf der B 209. Das Fahrzeug konnte durch die Soltauer Kollegen gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Beamten nahmen sofort Alkoholgeruch wahr, was durch einen Test bestätigt wurde. Der 50-jährige Fahrer pustete einen Wert von 2,14 Promille. Die Folge waren eine Blutentnahme, die Beschlagnahme seines Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

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