Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Osterheide: Gemeinsame Schwerpunktkontrolle von Polizei und Feldjägern

Heidekreis (ots)

25.06.2026 / Gemeinsame Schwerpunktkontrolle von Polizei und Feldjägern

Osterheide: Am Donnerstag führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis gemeinsam mit den Feldjägern der Bundeswehr zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr gezielte Schwerpunktkontrollen mit dem Fokus auf Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit durch.

An den Kontrollstellen in Westenholz und an der Panzerringstraße wurden zahlreiche Fahrzeuge - darunter auch viele der Bundeswehr - überprüft. Insgesamt leiteten die Einsatzkräfte Bußgeldverfahren im zweistelligen Bereich ein, erhoben knapp 20 Verwarnungsgelder und sprachen zudem zahlreiche mündliche Verwarnungen aus.

Besonders auffällig waren mehrere erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die höchsten Verstöße lagen zwischen 25 km/h und über 40 km/h oberhalb der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Dabei handelte es sich nicht ausschließlich um auswärtige Verkehrsteilnehmer - auch ortsansässige Fahrzeugführende fielen durch überhöhte Geschwindigkeit auf.

Die gemeinsame Aktion wurde von vielen Bürgerinnen und Bürgern positiv aufgenommen. Insbesondere Anwohnerinnen und Anwohner begrüßten die Kontrollen. Aufgrund der guten Zusammenarbeit und der positiven Resonanz sollen vergleichbare Kontrollaktionen auch künftig erfolgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell