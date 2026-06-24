Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Betrugsversuch mit falschem Goldring scheitert; Walsrode: Fensterscheibe eines Supermarktes beschädigt; Schwarmstedt: Einbruchsversuch in Schuhgeschäft; etc.

Heidekreis (ots)

11.06 / Betrugsversuch mit falschem Goldring scheitert Schneverdingen: Eine 44-jährige Frau aus Schneverdingen wurde bereits am 11.06.2026 Opfer eines versuchten Betrugs, erkannte die Masche jedoch rechtzeitig. Ein unbekannter Täter sprach die Frau, gegen 17:25 Uhr, in der Hamburger Straße zunächst unter dem Vorwand der "Spritnot" an und bot ihr im Gespräch einen angeblich wertvollen Goldring zum Kauf an. Mit dieser Masche versuchte der Täter, die Geschädigte zu einer Geldzahlung zu bewegen. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und ging nicht auf das Angebot ein. Ein Schaden entstand nicht. Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Angeblich wertvolle Schmuckstücke sind dabei in der Regel wertlos und dienen lediglich dazu, ahnungslose Personen um ihr Geld zu bringen.

21.06. - 22.06. / Fensterscheibe eines Supermarktes beschädigt Walsrode: Unbekannte Täter beschädigten zwischen Sonntag, 21.06.2026, 12:00 Uhr, und Montag, 22.06.2026, 12:00 Uhr, die Fensterscheibe eines Supermarktes an der Neuen Straße in Walsrode. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Scheibe mit einem bislang unbekannten Gegenstand beschädigt. Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/48640 zu melden.

22.06 - 23.06. / Einbruchsversuch in Schuhgeschäft Schwarmstedt: In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte, in ein Schuhgeschäft an der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Täter manipulierten den Schließzylinder einer Nebeneingangstür, um sich Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verschaffen. Aufgrund von Gegenständen, die hinter der Tür gelagert waren, gelang es ihnen jedoch nicht, die Tür vollständig zu öffnen. Das Geschäft wurde nicht betreten. Die Polizei Schwarmstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 05071/800350 um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum.

23.06. / Verkehrsunfallflucht nach Spiegelkollision Schneverdingen: Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag, 23.06.2026, gegen 14:55 Uhr auf der Verdener Straße in Schneverdingen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Pkw die Verdener Straße und kollidierte mit dem Außenspiegel eines ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkten Pkw VW EOS. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an dem abgestellten Fahrzeug. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu informieren, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Schneverdingen, Tel 05193/982500, zu melden.

23.06. / Jugendliche bei Auseinandersetzung am Busbahnhof verletzt Soltau: Am Dienstagnachmittag, 23.06.2026, kam es am Busbahnhof in Soltau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen schubste eine 17-jährige Tatverdächtige nach einer verbalen Auseinandersetzung zunächst ein 16-jähriges Mädchen, wodurch dieses zu Boden fiel. Anschließend soll die Beschuldigte dem Opfer mehrfach mit dem Fuß gegen den Bauchbereich sowie gegen den Kopf getreten haben. Das Mädchen erlitt hierbei leichte Verletzungen. Außerdem soll die 17-Jährige einer weiteren 17-jährigen Jugendlichen gegen die Schulter geschlagen haben, wodurch diese Schmerzen erlitt. Zudem sprach die Beschuldigte gegenüber den Jugendlichen Drohungen aus. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein und führte mit der Tatverdächtigen eine sogenannte Gefährderansprache durch. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

23.06. / Handtasche aus Einkaufswagen entwendet Walsrode: Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, 23.06.2026, gegen 11 Uhr, in einem Supermarkt an der Sudetenstraße eine Handtasche aus einem Einkaufswagen. In der Tasche befanden sich unter anderem Ausweisdokumente, Bankkarten, ein Mobiltelefon sowie weitere persönliche Gegenstände einer 65-jährigen Walsroderin. Der Diebstahl wurde während des Einkaufs bemerkt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Wertgegenstände während des Einkaufs stets nah am Körper zu tragen und Handtaschen nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abzulegen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/48640 entgegen.

24.06. / Kleinbrand an Diskothek

Munster: In den frühen Morgenstunden des Mittwochs kam es an einer ehemaligen Diskothek an der Soltauer Straße zu einem Kleinbrand. Gegen 01:51 Uhr wurde ein Feuer an einem Fensterrahmen im zweiten Obergeschoss des Gebäudes festgestellt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

23.06. / Fahrradfahrer bei Unfall am Fußgängerüberweg leicht verletzt Neuenkirchen: Am Dienstagmorgen kam es auf der L171 in Neuenkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 19-jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr die Hauptstraße / L171 in Richtung Soltauer Straße. Beim Annähern an einen Fußgängerüberweg verringerte sie ihre Geschwindigkeit aufgrund eines bevorrechtigten Radfahrers. Allerdings kollidierte sie kurz darauf mit einem weiteren Fahrradfahrer, der den Überweg von links nach rechts querte. Der 14-jährige Radfahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen.

23.06. / Pkw kollidiert mit Verkehrsinsel - Fahrerin und Kleinkind verletzt Schneverdingen: Am Dienstagnachmittag gegen 14:45 Uhr, kam es auf der Hamburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29-jährige Autofahrerin und ein einjähriges Kind auf dem Beifahrersitz verletzt wurden. Die 29-Jährige war mit ihrem Mercedes in Richtung Ortsausgang unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mittig über eine Verkehrsinsel fuhr. Dabei kollidierte der Pkw mit mehreren Verkehrszeichen sowie zwei auf der Insel befindlichen Bäumen. Anschließend kam das Fahrzeug rechtsseitig neben der Fahrbahn an einer Steinmauer zum Stehen. Die 29-Jährige sowie das einjährige Kind wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

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