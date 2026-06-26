Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Einbruch in Geschäftshaus; Soltau: Transporter kollidiert nach Ausweichmanöver mit Baum; A 7/Bad Fallingbostel: Auffahrunfall auf der A 7

Heidekreis (ots)

25.06.2026 / Einbruch in Geschäftshaus

Bispingen: In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Geschäftshaus in der Humboldtstraße. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Täter Diebesgut und entwendeten zudem ein schwarzes Auto, das sie für ihre Flucht nutzten. Das Fahrzeug konnte später im näheren Umfeld des Tatortes im Bereich Luhetal wieder aufgefunden werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

25.06.2026 / Transporter kollidiert nach Ausweichmanöver mit Baum

Soltau: Am Donnerstagmorgen, kurz nach 09:00 Uhr, kam der 36-jähriger Fahrer eines Transporters auf der B 71 im Bereich Hötzingen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wollte nach eigenen Angaben einem Reh auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Seitenraum. Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 20.000 Euro. Für die Bergung des Fahrzeuges musste die B 71 vorübergehend gesperrt werden.

25.06.2026 / Auffahrunfall auf der A 7

A 7/Bad Fallingbostel: Am Donnerstagmittag kam es gegen 12:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Soltau-Süd und Dorfmark auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 61-jähriger Autofahrer musste hier aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Der hinter ihm fahrende 55-Jährige brachte sein Fahrzeug ebenfalls rechtzeitig zum Stillstand. Ein 21-jähriger Autofahrer erkannte die Verkehrssituation jedoch offenbar zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, das dadurch auf den Pkw des 61-Jährigen geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Die A 7 in Fahrtrichtung Hannover musste zunächst kurzzeitig voll gesperrt werden.

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