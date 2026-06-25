Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: A 7/Essel: Unfall; Oerrel: Unfall; Soltau: Unfall; Frankenfeld: Kfz-Diebstahl; Schneverdingen: Unfall - Zeugen gesucht!

Heidekreis (ots)

25.06.2026 / Alkoholisierter Lkw-Fahrer verursacht Rangierunfall auf Raststätte

A 7/Essel: In der Nacht zu Donnerstag kam es auf der Raststätte Allertal Ost an der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lastkraftwagen. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Berlin kollidierte gegen 01:25 Uhr beim Rangieren mit einem geparkten Sattelzug. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 45-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

24.06.2026 / Sattelauflieger kippt in Graben

Oerrel: Am Mittwoch befuhr ein 43-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine die Bundesstraße 71, als er gegen 14:45 Uhr zwischen Dethlingen und Oerrel aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Dabei löste sich der beladene Sattelauflieger vom Zugfahrzeug, geriet in den Seitenraum und kippte in einen Graben. Durch den Unfall entstanden erhebliche Schäden am Sattelauflieger sowie beträchtlicher Flurschaden. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt. Der 43-jährige Fahrer blieb unverletzt. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße zunächst voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf blieb die Fahrbahn in Richtung Oerrel bis in die Nacht gesperrt.

24.06.2026 / Auffahrunfall vor Bahnübergang - Zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Soltau: Am Mittwoch kam es kurz nach 16:00 Uhr auf der L 163 zwischen Willingen und Soltau zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 54-jährige Autofahrerin bremste hier vor einem Bahnübergang aufgrund des rot leuchtenden Andreaskreuzes ordnungsgemäß ab. Ein hinter ihr fahrender 84-jähriger Mann erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der 84-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die 54-Jährige klagte ebenfalls über Schmerzen. Zudem waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war der Bahnverkehr bis etwa 17:30 Uhr voll gesperrt.

24.06.2026 / Entwendeter Geländewagen wieder aufgefunden - Tatverdächtiger gestellt

Frankenfeld: Am Donnerstagmorgen wurde von einem Grundstück in Frankenfeld ein grauer Geländewagen entwendet. Einige Stunden später entdeckte der Eigentümer sein Fahrzeug auf einem Feldweg zwischen Bosse und Frankenfeld und brachte den Fahrer zum Anhalten. Dieser entfernte sich anschließend jedoch zunächst von der Örtlichkeit. Während der polizeilichen Maßnahmen am wieder aufgefundenen Fahrzeug erschien der Tatverdächtige erneut und näherte sich den Einsatzkräften über ein angrenzendes Maisfeld. Nach der Ansprache durch die Polizei legte er mitgeführte Gegenstände ab und folgte den Anweisungen der Einsatzkräfte ohne Widerstand. Der 36-jährige Mann gab im Rahmen der Ermittlungen an, den Geländewagen lediglich für eine Fahrt zu einem Campingplatz genutzt haben zu wollen und beabsichtigt zu haben, das Fahrzeug anschließend wieder zurückzubringen. Nach ersten Erkenntnissen fehlt zudem Bargeld aus dem Fahrzeug. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin und Cannabis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

23.06.06 / Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Schneverdingen: Am Dienstag kam es gegen 11:45 Uhr in der Schulstraße, gegenüber eines Drogeriemarktes, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Kind plötzlich über die Fahrbahn und wurde dabei von einem bislang unbekannten Fahrzeug am Fuß erfasst. Das Kind erlitt dabei eine leichte Verletzung. Der oder die Fahrzeugführende entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 zu melden.

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