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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Nach wiederholtem Missbrauch von Notrufen Polizeibeamte angegriffen

Ludwigsburg (ots)

Mit einer renitenten 51-jährigen Frau bekamen es am Mittwoch (29.07.2026) gegen kurz vor Mitternacht Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Ditzingen in der Richthofenstraße in Gerlingen zu tun.

Die Frau wählte zunächst mehrfach missbräuchlich den Notruf. Der telefonischen Aufforderung dies zu unterlassen, kam sie nicht nach, weshalb eine Streifenwagenbesatzung den Auftrag erhielt, zur 51-Jährigen nach Hause zu fahren. Hier konnte die 51-Jährige angetroffen werden, welche abermals zu diesem Zeitpunkt den Notruf wählte. Auch hier unterlies sie nach Aufforderung die Anrufversuche nicht, weshalb ihr Telefon beschlagnahmen werden sollte. Hiergegen setzte sich die Frau zu Wehr und versuchte einer Polizeibeamtin mit der Faust gegen den Kopf zu schlagen. Des Weiteren unternahm sie den Versuch, einen Polizeibeamten zu würgen, was ihr jedoch nicht gelang. Daraufhin sollte die Frau vorläufig festgenommen und ihr die Handschließen angelegt werden. Auch hiergegen wehrte sich die Frau mit Tritten und Schlägen und spuckte nach den Einsatzkräften. Nachdem weitere Beamte zur Unterstützung eilten, konnte die Frau schlussendlich vorläufig festgenommen werden. Hierbei beleidigte sie fortwährend die Einsatzkräfte. Sie wurde zu weiteren Maßnahmen zum Polizeirevier Ditzingen gebracht und musste anschließend die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen.

Bei den Widerstandshandlungen wurden drei Beamte leicht verletzt. Die 51-Jährige erwartet nun Strafanzeigen wegen Missbrauch von Notrufen, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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