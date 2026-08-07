Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.08.2026.

Peine (ots)

Die Polizei Peine hat für das nächste Seminar "Fit im Auto" noch sechs Plätze zu vergeben. Es findet am 13.08.2026 in der Zeit von 08:00-13:30 Uhr statt.

Der Treffpunkt ist im Bereich der Feuerwehrzentrale in Peine. Die Anmeldegebühr beträgt 40,- Euro, ein eigener Pkw ist mitbringen. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 05171-999111 oder per mail unter stefan.kuekelhahn@polizei.niedersachsen.de vorzunehmen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell