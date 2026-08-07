Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.08.2026.

Peine (ots)

Täterschaft drang in ein Wohnhaus ein.

Peine, Vöhrum, Im Herrenkamp, 05.08.2026, 16:00-19:00 Uhr.

Die Täterschaft wirkte gewaltsam auf ein Fenster des Wohnhauses ein und konnte sich auf diese Weise den Zutritt ermöglichen. Im Tatverlauf wurde Schmuck und Bargeld erbeutet. Es ist ein Schaden von mindestens 3.000 Euro entstanden.

Hinweise nimmt die Polizei Peine unter 05171/999-0 entgegen.

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