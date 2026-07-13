POL-WAF: Ahlen. Unter Cannabiseinfluss Fahrzeug geführt

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 9.7.2026 brachen Unbekannte zwischen 9.30 Uhr und 11.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Südstraße in Oelde ein. Der oder die Täter durchwühlten das Mobiliar nach Beute. Angaben dazu liegen aktuell nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

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