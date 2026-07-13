POL-WAF: Ahlen. Unter Cannabiseinfluss Fahrzeug geführt
Warendorf (ots)
Am Samstag, 11.7.2026, 3.05 Uhr hielten Polizisten einen Fahrzeugführer auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Cannabiskonsum, was ein Vortest bestätigte. Die Beamten nahmen den 26-Jährigen mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen den Rekener ein und informierten die Führerscheinstelle.
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