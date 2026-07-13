POL-WAF: Beckum. Wiederholt ohne Führerschein gefahren
Warendorf (ots)
Am Freitagvormittag (10.7.2026, 10.45 Uhr) fiel Polizisten erneut ein 53-Jähriger auf, der auf der Neubeckumer Straße in Beckum einen Lkw fuhr, obwohl er keinen Führerschein besitzt. In diesem Fall hielten die Beamten Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Münster. Diese ordnete die Sicherstellung des Lkws an. Außerdem leiteten die Einsatzkräfte ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Ennigerloher ein.
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