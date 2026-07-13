POL-WAF: Beckum. Wiederholt ohne Führerschein gefahren

Warendorf (ots) - Am Sonntag (12.07.2026) um 15.55 Uhr kam es in Wadersloh-Liesborn auf der Waldliesborner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-Jährige aus Wadersloh befuhr mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Liesborn. Hier kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen körperlichen ...

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