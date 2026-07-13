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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Wiederholt ohne Führerschein gefahren

Warendorf (ots)

Am Freitagvormittag (10.7.2026, 10.45 Uhr) fiel Polizisten erneut ein 53-Jähriger auf, der auf der Neubeckumer Straße in Beckum einen Lkw fuhr, obwohl er keinen Führerschein besitzt. In diesem Fall hielten die Beamten Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Münster. Diese ordnete die Sicherstellung des Lkws an. Außerdem leiteten die Einsatzkräfte ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Ennigerloher ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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