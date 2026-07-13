POL-WAF: Warendorf. Radfahrer stürzt alkoholisiert und verletzt sich
Warendorf (ots)
Am Sonntag (12.07.2026) gegen 19 Uhr kam es in Warendorf an der Galitzinstraße zu einem Alleinunfall. Ein 40-jähriger aus Warendorf fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh- / Radweg in Richtung Milter Straße. Hier stürzte er und verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
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