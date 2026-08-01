Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260801.1 Wacken: Dritter Festivaltag - Die polizeiliche Einsatzlage bleibt weiterhin moderat

Wacken (ots)

Auch am 31.07.2026, dem dritten Festivaltag des Wacken Open Air 2026, bewertet die Polizei die Einsatzlage insgesamt als moderat. Neben vereinzelten Eigentumsdelikten kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung sowie einem Widerstand gegen Polizeibeamte.

Seit Freitagmorgen registrierte die Polizei zwei Diebstahlsdelikte. Darüber hinaus beschädigte ein bislang unbekannter Täter auf einer Campingfläche die Heckscheibe eines geparkten VW Touran, vermutlich mit einem Stein. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Am Freitagabend gegen 22:39 Uhr kam es in der Schenefelder Straße in Höhe Gehrn zu Körperverletzungsdelikten. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen zwei bislang unbekannte Männer einen ebenfalls unbekannten Mann an. Als dieser am Boden lag, traten die Täter auf ihn ein. Zwei Festivalbesucher kamen hinzu, griffen ein und versuchten, die Auseinandersetzung zu beenden. Dabei schlugen die Täter auch auf die beiden Helfer ein und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der zunächst am Boden angegriffene Mann entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei. Die beiden bekannten Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Einer von ihnen kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die erste Person wird als männlich, etwa 20 bis 35 Jahre alt, mit kurzen Haaren beschrieben. Der Mann trug ein schwarzes T-Shirt mit rotem Aufdruck. Die zweite Person soll ebenfalls männlich und etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte kurze schwarze Haare und war mit einem dunkelgrauen Pullover bekleidet. Aufgrund des gesprochenen Akzents vermuteten die beiden Geschädigten bei beiden Personen eine osteuropäische Herkunft.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungen sowie einer gefährlichen Körperverletzung ein und bittet Zeugen, sich bei der Polizeistation Schenefeld unter der Rufnummer 04892 899260 zu melden. Auch der bisher unbekannte Geschädigte möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.

Gegen 22:38 Uhr fiel zudem ein 19-jähriger Deutscher aus dem Kreis Steinburg in der Hauptstraße durch aggressives Verhalten gegenüber anderen Besuchern auf. Nachdem er einen ausgesprochenen Platzverweis missachtete, nahmen Einsatzkräfte ihn in Polizeigewahrsam. Dabei leistete der Mann Widerstand gegen die Maßnahmen. Die Beamten brachten ihn zur Polizeidienststelle nach Itzehoe und leiteten ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Die aufgrund des Besucheraufkommens eingerichtete Sperrung der Hauptstraße in Wacken konnte um 23:30 Uhr aufgehoben werden.

Anna Albrink, Pressesprecherin

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