Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260731.1 Wacken: Zweiter Festivaltag - Polizei geht Hinweisen zu möglichen verdächtigen Personen nach - keine Auswirkungen auf das Festivalgeschehen

Wacken (ots)

Auch am zweiten Festivaltag begleitet die Polizei das Wacken Open Air mit einer weiterhin moderaten Einsatzlage. Der Einsatz am Donnerstagabend im Zusammenhang mit zwei verdächtigen Personen hatte zu keinem Zeitpunkt Auswirkungen auf das Festivalgeschehen.

Wie bereits am Donnerstagabend mitgeteilt, fahndete die Polizei nach zwei verdächtigen Personen und kontrollierte diese außerhalb des Festivalgeländes. Eine vorsorgliche Überprüfung eines Fahrzeugs durch Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein ergab keine Gefahr. Die Ermittlungen dauern an.

Aufgrund der vielfältigen Presseanfragen hierzu bietet die Polizei heute ein Pressegespräch mit dem Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, Frank Matthiesen, an, um die Anfragen koordiniert beantworten zu können.

Pressegespräch:

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Ort: Gemeindezentrum Vaale, An der Schule 8 in 25594 Vaale

Wir bitten interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter um vorherige telefonische Anmeldung unter der Rufnummer 04827 9319090 oder schriftlich per E-Mail an: woa-oeffentlichkeitsarbeit.itzehoe.pd@polizei.landsh.de.

Unabhängig davon verlief der Einsatz rund um das Festival weiterhin überwiegend ruhig. Gegen 23:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte im Bereich Hauptstraße / Schenefelder Straße einen Motorradfahrer. Der Mann reagierte zunächst auf die Anhaltesignale, setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort und fuhr dabei unmittelbar auf einen Polizeibeamten zu. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte gelang es, den 30-jährigen ukrainischen Fahrer anzuhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von rund 1,5 Promille. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen. Zur Beweissicherung ordneten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe an. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung ein.

Auf den Campingflächen des Festivalgeländes registrierte die Polizei darüber hinaus gegen 21:00 Uhr eine einfache Körperverletzung, bei der ein Mann einen anderen Mann schlug. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Anna Albrink, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell