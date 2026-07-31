Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260731.2 Brunsbüttel: Unbekannter beschädigt Nissan und flüchtet

Brunsbüttel (ots)

Am vergangenen Samstag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in Brunsbüttel einen geparkten Wagen. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Geschädigte stellte seinen grauen Nissan Juke am 25. Juli 2026 um 15:45 Uhr auf dem kleinen Parkplatz eines Supermarktes in der Kaufhausstraße ab. Er parkte den Wagen auf dem dritten Stellplatz der ersten Reihe rechts neben der Zufahrt. Die Fahrzeugfront zeigte in Richtung Kaufhausstraße.

Als der Mann um 16:05 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Schäden an der hinteren rechten Tür und an der hinteren rechten Alufelge fest. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 3.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sollten sich bei der Polizei in Brunsbüttel unter 04852 60240 melden.

Björn Gustke

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