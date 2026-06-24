PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ein eindringlicher Appell der Polizei Neustadt - Kein Foulspiel beim Autokorso

Neustadt/Weinstraße (ots)

Anlässlich des vergangenen WM-Vorrundenspiels der deutschen Nationalmannschaft am Samstag, 20.06.2026 kam es nach Abpfiff zu einem Autokorso in der Neustadter Innenstadt. Trotz des friedlichen Grundcharakters registrierte die Polizeiinspektion Neustadt verkehrsrechtliche Verstöße, das Zünden von Pyrotechnik und Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich. Zudem meldeten sich mehrere Anwohner, die infolge des Autokorsos in ihrer Nachtruhe gestört wurden.

Grundsätzlich begrüßt die Polizeiinspektion Neustadt eine friedliche und ausgelassene Stimmung im Rahmen sportlicher Großereignisse. Wir stellen aber auch klar, dass die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung uneingeschränkt gelten. Wer Geschwindigkeitslimits oder andere Verkehrsregeln missachtet, auf Fahrzeugdächern und Motorhauben sitzt oder sich aus dem Fahrzeug lehnt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch unbeteiligte Dritte.

Auch haben auf Grund der aktuell sehr hohen Temperaturen viele Bürgerinnen und Bürger ihre Fenster weit geöffnet, um wenigstens nachts Abkühlung zu finden. Die Polizei Neustadt bittet die feiernden Fans daher eindringlich, das verständliche Ruhebedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner zu respektieren und entsprechend Rücksicht zu nehmen. Exzessiver Lärm, permanente Hupkonzerte und lautes Grölen fallen unter die Kategorie "Foulspiel" und gehören im Sinne eines harmonischen und verkehrssicheren Miteinanders nicht auf die Straße.

Ohne Spielverderber sein zu wollen, werden wir das Geschehen aufmerksam begleiten, Verkehrsverstöße ahnden und bei Bedarf Straßen und Kreuzungsbereiche temporär für den Autoverkehr sperren, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten und dem Anliegen der Anwohnerinnen und Anwohner Rechnung zu tragen.

Die Polizei Neustadt wünscht allen Fans weiterhin eine friedliche, fröhliche und vor allem sichere Fußball-WM!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
PHK Foitzik
Telefon: 06321-854-4202
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 13:12

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrzeugbrand

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 24.06.2026, gegen 04:36 Uhr wurde der Polizei ein brennender Pkw in der Karl Räder Allee in Bad Dürkheim gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf die umliegende Vegetation wurde verhindert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 10:38

    POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt - Fahrer unter Drogeneinfluss und Drogenfund im Pkw

    Kleinkarlbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24.06.2026, gegen 02:40 Uhr) wurde ein 44-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen konnte der Verdacht begründet werden, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Fahrer ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 10:16

    POL-PDNW: Verkehrsunfall mit unbekanntem Unfallort - Zeugen gesucht

    Grünstadt (ots) - Am Dienstagabend (23.06.2026, gegen 20:00 Uhr) stellte ein Busfahrer eines Linienbusses einen für ihn bislang nicht zuordenbaren Unfallschaden an der hinteren rechten Seite seines Fahrzeugs in der Höhe von etwa 1.000 Euro fest. Der Linienbus war zuvor auf seiner regulären Strecke (Grünstadt - Tiefenthal - Hettenleidelheim - Eisenberg - Ramsen - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren