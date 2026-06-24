Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ein eindringlicher Appell der Polizei Neustadt - Kein Foulspiel beim Autokorso

Neustadt/Weinstraße (ots)

Anlässlich des vergangenen WM-Vorrundenspiels der deutschen Nationalmannschaft am Samstag, 20.06.2026 kam es nach Abpfiff zu einem Autokorso in der Neustadter Innenstadt. Trotz des friedlichen Grundcharakters registrierte die Polizeiinspektion Neustadt verkehrsrechtliche Verstöße, das Zünden von Pyrotechnik und Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich. Zudem meldeten sich mehrere Anwohner, die infolge des Autokorsos in ihrer Nachtruhe gestört wurden.

Grundsätzlich begrüßt die Polizeiinspektion Neustadt eine friedliche und ausgelassene Stimmung im Rahmen sportlicher Großereignisse. Wir stellen aber auch klar, dass die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung uneingeschränkt gelten. Wer Geschwindigkeitslimits oder andere Verkehrsregeln missachtet, auf Fahrzeugdächern und Motorhauben sitzt oder sich aus dem Fahrzeug lehnt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch unbeteiligte Dritte.

Auch haben auf Grund der aktuell sehr hohen Temperaturen viele Bürgerinnen und Bürger ihre Fenster weit geöffnet, um wenigstens nachts Abkühlung zu finden. Die Polizei Neustadt bittet die feiernden Fans daher eindringlich, das verständliche Ruhebedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner zu respektieren und entsprechend Rücksicht zu nehmen. Exzessiver Lärm, permanente Hupkonzerte und lautes Grölen fallen unter die Kategorie "Foulspiel" und gehören im Sinne eines harmonischen und verkehrssicheren Miteinanders nicht auf die Straße.

Ohne Spielverderber sein zu wollen, werden wir das Geschehen aufmerksam begleiten, Verkehrsverstöße ahnden und bei Bedarf Straßen und Kreuzungsbereiche temporär für den Autoverkehr sperren, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten und dem Anliegen der Anwohnerinnen und Anwohner Rechnung zu tragen.

Die Polizei Neustadt wünscht allen Fans weiterhin eine friedliche, fröhliche und vor allem sichere Fußball-WM!

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