LPI-EF: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 15-Jährigem

Erfurt (ots) - Am Samstag (04.07.2026) kam es kurz nach Mitternacht zu einem Polizeieinsatz im Erfurter Norden. Eine Zeugin hatte gegen 01:20 Uhr mehrere Schüsse in der Bukarester Straße gehört und daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten fanden vor Ort mehrere Hülsen von Schreckschussmunition und stellten diese sicher. Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht festgestellt werden. Die ...

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