Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 15-Jährigem
Erfurt (ots)
Der sei dem 27.06.2026 vermisste 15-Jährige aus Erfurt ist wohlbehalten in seine Einrichtung zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 28.06.2026 wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. (SO)
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