Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260721.1 Brunsbüttel: Unbekannte lösen Radbolzen an geparktem Skoda

Brunsbüttel (ots)

Am vergangenen Dienstag stellte ein Autofahrer in Brunsbüttel gelöste Radbolzen an seinem Fahrzeug fest. Da er die Manipulation rechtzeitig bemerkte, entstand kein Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann hatte seinen Skoda am 14. Juli 2026 zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr am Fahrbahnrand in der Norderstraße gegenüber einer Werkstatt abgestellt. Als er anschließend losfahren wollte, bemerkte er ein ungewöhnliches Fahrverhalten. Bei der Kontrolle der Reifen stellte er gelöste Radbolzen am linken Vorderrad fest.

Am Folgetag erstattete der Geschädigte Strafanzeige beim Polizeirevier Brunsbüttel. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat geben können, melden sich beim Polizeirevier Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 60240.

Björn Gustke

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