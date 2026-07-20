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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260720.3. Schenefeld/IZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch

Schenefeld/IZ (ots)

Am Freitagabend brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Schenefeld ein. Er entwendete Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Bewohner verließ das Haus in der Holstenstraße gegen 17:45 Uhr. Als er gegen 22:00 Uhr zurückkehrte, stellte er den Einbruch fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter das Grundstück und hebelte ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf. Anschließend durchsuchte er mehrere Räume und flüchtete mit Bargeld und Schmuck. Die genaue Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Itzehoe bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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