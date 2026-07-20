POL-IZ: 260720.2 Glückstadt: Vermisster 50-Jähriger angetroffen (Folgemeldung zu 260717.2)
Glückstadt (ots)
Der seit dem 16. Juli 2026 vermisste 50-Jährige aus Glückstadt ist am Sonntag angetroffen worden. Eine Straftat steht nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden.
Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.
Björn Gustke
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