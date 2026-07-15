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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260715.1 Glückstadt: Vier Verstöße gegen Durchfahrtsverbote bei Lastwagenkontrolle

Glückstadt (ots)

Am Dienstag kontrollierte das Polizeibezirksrevier Heide im Raum Glückstadt den Schwerlastverkehr auf tonnenbegrenzten Straßen. Von 36 überprüften Lastkraftwagen missachteten vier Fahrer die geltenden Durchfahrtsverbote.

Zehn Beamte führten die Kontrolle am 14. Juli 2026 zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr durch. Anlass waren Hinweise aus der Bevölkerung, wonach Lastkraftwagen die Gewichtsbeschränkungen auf mehreren Nebenstrecken missachten sollen.

Die Einsatzkräfte überprüften insgesamt 36 Fahrzeuge. Vier Fahrer nutzten Straßen, die für ihre Lastkraftwagen aufgrund der Gewichtsbeschränkung gesperrt waren. In einem weiteren Fall legte ein Fahrer eine gültige Ausnahmegenehmigung für die Nutzung tonnenbegrenzter Straßen vor.

Darüber hinaus stellten die Beamten weitere Verstöße fest. Ein Lastkraftwagen war um mehr als 30 Prozent überladen und wies zudem einen defekten Reifen auf. Aufgrund dieser erheblichen Mängel untersagten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt.

Außerdem ahndeten die Beamten einen Gurtverstoß, zwei Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung und einen Fall, in dem ein Fahrer erforderliche Dokumente nicht mitführte.

Die Polizeidirektion Itzehoe wird auch zukünftig gleichartige Kontrollen durchführen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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