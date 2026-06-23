Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach räuberischem Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (22.06.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Bierdosen aus einer Tankstelle am Leonhardsberg und flüchtete danach unerkannt.

Gegen 21.00 Uhr betrat der unbekannte Täter die Tankstelle, nahm die Getränke an sich und verließ die Tankstelle. Ein 52-Jähriger versuchte noch den unbekannten Täter aufzuhalten. Da dieser ihn jedoch verbal bedrohte, gelang dem Täter die Flucht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen räuberischen Diebstahls.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: - Circa 20 Jahre alt - Trug ein graues T-Shirt und eine hellblaue Jeanshose - Führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell